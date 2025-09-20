Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,483.00
BTC/USDT
115,899.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize‘de meydana gelen sel heyelanlarla ilgili açıklamarda bulunuyor Muğla Köyceğiz’deki orman yangınına müdahale devam ediyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ceren Aydınonat  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.

Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davaya 22 Eylül'de devam edilecek
Liman devleti denetiminin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu

Benzer haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Volkan Demirel'den Domenico Tedesco değerlendirmesi: Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor

Mehmet Topal: Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum

Mehmet Topal: Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum
Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup etti

Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup etti
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet