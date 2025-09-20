Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.
Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.