Spor, Futbol

Sakaryaspor, 18 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek istediği sezona iyi başlayamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig hedefiyle başladığı sezonun ilk 4 haftasındaki istediğini alamadı.

Emre Ayvaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Sakarya

Lige 10 yıllık özlemin ardından 2022'de dönerek ilk sezonunda play-off oynayan, 2023-2024'de de finalde Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya ekibi, geçen sezon ise küme düşmekten son anda kurtuldu.

Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlı takım, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku gibi isimlerle kadrosunu güçlendirerek yeni sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, ligin 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

Sakaryaspor, sonraki haftalarda deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 3-1, 4. haftada sahasında Boluspor'a 4-1 mağlup olarak üst üste 2 yenilgi yaşadı.

Yeşil-siyahlı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 4. haftayı 15. sırada kapattı.

Savunma zafiyeti yaşıyor

Ligde oynadığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde 10 gördü. Sakarya ekibi, ilk 4 maçın sonunda Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

İlk iki maçta kalesinde 3 gol gören, son iki müsabakada ise 7 gol yiyen yeşil-siyahlı takım, savunma zafiyeti yaşıyor.

Boluspor mağlubiyetinin ardından teknik direktörle yollar ayrıldı

Geçen sezonun bitmesine 3 hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımla 7 maça çıktı.

Buz ile geçen sezon 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, bu sezon ise rakiplerini 1 defa yenerken, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı, 2 kez mağlup oldu.

Sakaryaspor, Boluspor mağlubiyetinin ardından İrfan Buz'la yollarını ayırdı.

