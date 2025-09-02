Dolar
Gündem

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ndeki kuraklığın daha az su isteyen ürünlerin ekimiyle çözülmesi hedefleniyor

Kayseri'de Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yaşanan kuraklığın, bölgedeki arazilerde daha az su isteyen arpa, buğday ve yem bitkisi ekimiyle çözülmesi planlanıyor.

Esma Küçükşahin  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ndeki kuraklığın daha az su isteyen ürünlerin ekimiyle çözülmesi hedefleniyor Fotoğraf: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresinde yapılan tarımsal üretimde dekar başına su ihtiyacı yaklaşık 1200 ton olan ürünler yerine yaklaşık 300 ton olanlar tohum desteğiyle teşvik edilecek.

Bu kapsamda Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde tarımsal üretimin planlanması ve destekleme modeli üzerine bir toplantı yapıldı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Ovaçiftlik Mahallesi muhtarı Fatih Sarı ve çiftçiler toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin gün geçtikçe azalan ve büyük tehlike arz eden su kapasitesinin azalmasının önlenmesi ve bunun artırılması için bölgedeki arazilerde çok su tüketen şeker pancarı, patates, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler yerine su ihtiyacı yaklaşık 300 ton olan arpa, buğday ve dörtlü karışım olarak adlandırılan yem bitkileri gibi ürünlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Sazlık çevresindeki Sindelhöyük, Soysallı, Çayırözü, Kopçu, Musahacılı, Sarıca, Kocahacılı ve Ovaçiftlik mahallelerini kapsayan projeyle su tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Projeyle sazlığın su kapasitesi ve kuş çeşitliliğinin artırılması ve turizmin canlandırılması da amaçlanıyor.

