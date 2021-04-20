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Spor, Futbol

PFDK'den Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası

Ercan Çakar   | 20.04.2021
PFDK'den Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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