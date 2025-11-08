Dolar
Spor, Futbol

Fıtık operasyonu geçiren Galatasaraylı futbolcu Akgün'den açıklama: Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum

Fıtık operasyonu geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ceren Aydınonat  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Fıtık operasyonu geçiren Galatasaraylı futbolcu Akgün'den açıklama: Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum

İstanbul

Fıtık operasyonu geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını, sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."

Galatasaray'da Yunus Akgün, fıtık operasyonu geçirdi

Galatasaray Kulübü, futbolculardan Yunus Akgün'ün fıtık operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı.

