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Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emrah Oktay   | 26.01.2023
PFDK'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı'ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15'er gün hak mahrumiyeti uyguladı.

Valentin Rosier ve Luiz Adriano'ya ikişer maç ceza

PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Rosier'e rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası kesti.

Disiplin kurulu, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 350 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca Bitexen Giresunspor Antrenörü Sinan Közen'e de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası verdi.

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