Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Atina
Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.
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Karşılaşmanın başlamasıyla Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında sayılar bularak rakibine üstünlük kurdu. İspanyol temsilcisi de Giorgi Shermadini'nin pota altından bulduğu basketlerle sarı-kırmızılı takıma cevap verdi. Marcelinho Huertas'ın kenardan oyuna geri dönmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, Brezilyalı oyun kurucunun 7. dakikada orta mesafeden attığı basketle 6-0'lık seri yakaladı: 15-13. İspanyol temsilcisi, periyodun devamında hata yapmayarak ilk çeyreği 24-20 önde bitirdi.
La Laguna Tenerife, Thomas Scrubb'ın turnikeden bulduğu basketle 11. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 29-20. Bu dakikadan sonra temposunu düşürmeyen İspanyol temsilcisi, 13. dakikada da Tim Abromaitis'in turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada ilk defa aradaki farkı çift haneye çıkardı: 33-22. Farkı azaltmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip ise 18. dakikada James Palmer'ın dış atıştan bulduğu basketle 12-0'lık seri yakaladı: 40-37. Sonrasında Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bulan İspanya ekibi, soyunma odasına 43-40 önde gitti.
İkinci yarının başında temposunu artıran Galatasaray, 22. dakikada James Palmer'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 43-45. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada da Ebuka Izundu'nun smacıyla 9-0'lık seri yakaladı: 49-61. Sert savunma yaparak rakibine fazla basket şansı vermeyen Galatasaray, Micheal Young'ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 üstün girdi.
Son periyodun başında farkı iyice açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakaladı: 60-78. Karşılaşmanın devamında rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80 kazanarak adını finale yazdırdı.
Ergin Ataman da maçı izledi
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife-Galatasaray maçını yerinde izledi.
Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.
Başantrenör Sekizkök: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık
Yakup Sekizkök, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sert ve dengeli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getiren Sekizkök, "Kompakt bir mücadele oldu. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. İkinci periyotta geriye düştük ama yeri gelince de sivrildik. Devreyi dengede tamamladık. Üçüncü periyotta savunmamız kusursuz işledi. Sonrasında da rakibimiz ritmini kaybetti. Son periyotta kaçırdıkları rahat atışlar da bu ritim kaybından oldu. Bu da bizim lehimize oldu. Ribauntları topladık. 1-2 pozisyon üst üste ribauntları aldılar. Oralarda biraz korktuk ama hücumda Will Cummings, James Palmer ve Buğrahan Tuncer oyunu çok iyi kontrol etti. Onları durdurduk. İstediğimiz tempoyu da getirdik. Atışları bulduk. Fauller kazanarak çizgiye de gittik." ifadelerini kullandı.
"Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor"
Sarı-kırmızılı oyuncuların çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Sekizkök, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. La Laguna Tenerife, çok iyi bir takım. Bütün devreyi önde götürdüler. Rakibimiz, namağlup bir şekilde buraya geldi. Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor. Ebuka Izundu, Will Cummings, Buğrahan Tuncer, James Palmer ve Göksenin Köksal'dan önemli bireysel performanslar aldık. Sadık Emir Kabaca da çok büyük katkı verdi. Roberts Blumbergs'in sakatlıktan dönüyor olmasından dolayı ona çok ihtiyacımız vardı. O da beklediğimiz oyunu sahaya yansıttı. İnşallah finalde herkes böyle katkı verir." şeklinde konuştu.
Bu noktaya geldikleri için çok gururlu olduklarını aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray, yıllardır bu bütçe ve kadrolarla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ama bu kadar birbirine inanan bir oyuncu grubu olmamıştı. Finali kazanıp ikinci Avrupa kupasını müzemize götürürsek, çok büyük gurur duyacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
TBF, Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, TBF'nin de yeniden ilettiği mesajda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final karşılaşmasında rakibi La Laguna Tenerife'yi 90-80'lik skorla mağlup ederek finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.