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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Yeni Zelanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.

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