Bakan Göktaş'tan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş, "Filistin'e destek verdiği için haksız yere gözaltına alınan ve özgürlüğünden mahrum bırakılan Rümeysa Öztürk, sadece Filistin halkının çığlığına ses olmakla kalmadı, insanlık vicdanının da sesi oldu." ifadelerini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşım yaptı.
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Göktaş, şunları kaydetti:
"Soykırıma karşı susmayan bir kadının, Rümeysa Öztürk'ün cesareti kazandı. ABD'de, Filistin'e destek verdiği için haksız yere gözaltına alınan ve özgürlüğünden mahrum bırakılan Rümeysa Öztürk, sadece Filistin halkının çığlığına ses olmakla kalmadı, insanlık vicdanının da sesi oldu. Rümeysa kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onun şahsında insanlığın ortak değerleri için mücadele eden tüm kadınları saygıyla selamlıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.