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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'deki 33 maçından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

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Ligde çıktığı 32 maçın 10'unu kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

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