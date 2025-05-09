Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi

Gaziantep
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.
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35. dakikada Kozlowski'nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.
37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin plasesinde, top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.
52. dakikada kaleci Dioudis, topu ceza sahası dışında bulunan Bruno Viana'ya göndermek isterken pas kısa düştü. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Sporar'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
60. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
62. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Hwang'ın sert vuruşunda top, kaleci Dioudis'in de eline çarparak direkten döndü. Önünde kalan topa sert vuran Richard'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada Maxim'in orta sahadan pasında sol çaprazda topla buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.