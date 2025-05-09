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Spor, Futbol

Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.

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35. dakikada Kozlowski'nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.

37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin plasesinde, top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.

52. dakikada kaleci Dioudis, topu ceza sahası dışında bulunan Bruno Viana'ya göndermek isterken pas kısa düştü. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Sporar'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

60. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

62. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Hwang'ın sert vuruşunda top, kaleci Dioudis'in de eline çarparak direkten döndü. Önünde kalan topa sert vuran Richard'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Maxim'in orta sahadan pasında sol çaprazda topla buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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