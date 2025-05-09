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Spor, Futbol

MHK, Süper Lig'de 35. haftadan itibaren Türk hakemleri de VAR olarak atayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), operasyonel gereklilikler nedeniyle Türk hakemlerin de Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını duyurdu.

Emrah Oktay  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
MHK, Süper Lig'de 35. haftadan itibaren Türk hakemleri de VAR olarak atayacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidildi.

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Operasyonel gereklilikler doğrultusunda Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecek.

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