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İstanbul'da vapurdan düşen yolcunun balıkçı tarafından kurtarıldığı anlar kamerada

Kartal açıklarında vapurdan düşen kadının balıkçı teknesinden atılan can simidiyle kurtarılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mikail Bıyıklı, Mustafa Mert Karaca  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
İstanbul'da vapurdan düşen yolcunun balıkçı tarafından kurtarıldığı anlar kamerada

İstanbul

Kartal açıklarında hareket halindeki vapurda bulunan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

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Vapurun yakınında bulunan balıkçı teknesindeki bir kişi, kadını kurtarmak için denize can simidi attı. Can simidini tutan kadın, balıkçı tarafından çekilerek tekneye çıkarıldı.

Kadının kurtarılma anları vapurdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul'da vapurdan düşen yolcunun balıkçı tarafından kurtarıldığı anlar kamerada
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