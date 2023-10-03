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Spor, Futbol

PFDK, Trabzonsporlu Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verirken, Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.

Ercan Çakar  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
PFDK, Trabzonsporlu Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK'nin, Süper Lig'de Pendikspor ile oynanan maçta Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'nin görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi, somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddettiği kaydedildi.

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