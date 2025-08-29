Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.93
ETH/USDT
4,377.10
BTC/USDT
110,107.00
BIST 100
11,357.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4, Nesine 2. Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Trendyol Süper Lig:

Bugün:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

Yarın:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)


Trendyol 1. Lig

Bugün:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Nesine 2. Lig

- Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

16.00 Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor (Batman)

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Dağılgan)

17.00 Kırklarelispor-Adanaspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol (Gebze Alaettin Kurt)

19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol (Menemen İlçe)

19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Muşspor (Isparta Atatürk)

19.00 Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

- Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İskenderunspor-Altınordu (Kırıkhan İlçe)

16.30 Adana 01 FK-MKE Ankaragücü (Ali Hoşfikirer)

17.00 Kepezspor-Karaman FK (Kepez Hasan Doğan)

17.00 Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor (İnegöl
İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Buca)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Erzincan 13 Şubat Şehir)

31 Ağustos Pazar:

17.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Futbolda haftanın programı

UEFA Konferans Ligi play-off turu, 23 rövanş maçıyla tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu, 23 rövanş maçıyla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet