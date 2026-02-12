Dolar
43.65
Euro
51.93
Altın
4,944.96
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
65,565.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi

Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi

Kulüpler Birliği Başkanı Doğan, "B Takımı" projesi konusunda TFF ile görüşecek

Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

İngiltere Futbol Federasyonu, Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

İngiltere Futbol Federasyonu, Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı
UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı

UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet