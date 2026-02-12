Dolar
43.65
Euro
51.98
Altın
5,062.57
ETH/USDT
1,980.90
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,117.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yunus Kaymaz, Hilmi Sever  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Londra

UEFA’nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekili Zehra Neşe Kavak, dış ilişkiler kurulu başkan vekili Çağrı Kanver ve dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kongrenin açılışında konuşan Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bazı anlaşmazlıklarımız oldu ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki, kendimize, birbirimize olan saygımızı ve futbola olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu durumun tek kazananı futboldur." ifadelerini kullandı.

Yerel lig maçlarının yurt dışında oynanmasına karşı çıkan Ceferin, "Yerel ligler güçlerini bölgelerinden, geleneklerinden ve maçlara giden taraftarlarından alır. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır." dedi.

Aleksander Ceferin, futbolun ve kulüplerin köklerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Maçı evinden, 90 dakika boyunca şarkı söyleyen, yağmurda seyahat eden, her yarışmada kulüplerini takip eden taraftarlardan uzaklaştırırsanız, kimliği nasıl inşa edersiniz? Yerel tutkuyu takas ederseniz, onu nasıl sürdürebilirsiniz? Elbette, küresel olarak çalışabiliriz ve küresel olarak çalışıyoruz ancak köklerimizi asla feda etmeden." diye konuştu.

Infantino: "Birleştiğimizde futbol kazanır"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid arasındaki anlaşmaya değinerek, "Dün UEFA, EFC ve Real Madrid arasında varılan anlaşma hakkında harika haberler duyduk. Alexander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi ve Florentino Perez'i bu anlaşmaya vardıkları için tebrik etmek istiyorum. Hepsine alkış tutmanızı rica ediyorum çünkü birleştiğimizde futbol kazanır." şeklinde konuştu.

Infantino, bu yıl ilk kez 3 ülkenin FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kanada, Meksika ve ABD'deki turnuvaya ilk kez 48 ülke katılacak, dünyanın dörtte biri. Milyarlarca, 5-6 milyar insan bu Dünya Kupası'na odaklanacak ve izleyecek. Dünya Kupası, birlik, barış, dayanışma ve herkesi barışçıl ve neşeli bir atmosferde bir araya getirmenin sembolü olmak zorunda ve olacak. Aslında mutlu olmamız gerektiğini çok sık unutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı

UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi Belçika'da yapıldı

Avrupa Süper Ligi projesinde kalan son kulüp Real Madrid de geri adım attı

Hakem Atilla Karaoğlan'ın hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almak

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maç takvimi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maç takvimi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maç takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maç takvimi belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet