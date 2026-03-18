Real Madrid, Sporting, Arsenal ve PSG, çeyrek finale adını yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükseldi.

Fatih Erel  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşlarında 4 karşılaşma oynandı.

İngiliz ekibi Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, deplasmandaki rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester City'de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart gördü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt'e ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilen Portekiz temsilcisi Sporting, evindeki rövanşta normal süresi 3-0 biten karşılaşmada uzatma sonunda Norveç ekibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz temsilcisi Arsenal, rövanşta konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

