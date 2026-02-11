Dolar
Avrupa Süper Ligi projesinde kalan son kulüp Real Madrid de geri adım attı

LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmasının ardından Real Madrid de 'Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda' UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fatih Erel  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
İstanbul

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmasının ardından Real Madrid de 'Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda' UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun yararına aylar süren görüşmelerin ardından UEFA, EFC ve Real Madrid, sportif liyakat ilkesine saygı göstererek, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini vurgulayarak ve teknoloji kullanımı yoluyla taraftar deneyimini geliştirerek Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için prensipte bir anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki ihtilaflarının da çözülmesine hizmet edecektir." bilgisi verildi.

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona ise 7 Şubat'ta projeden ayrılmıştı.

