Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ballet, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.
22. dakikada Antalya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 2-0.
42. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 2-0 önde bitirdi.
67. dakikada Soner Gönül'ün sol kanattan yerden pasında Holse, ceza sahasından şutunu çekti. Kaleci Julian, topu kornere çeldi.
72. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Storm, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 3-0.
84. dakikada Storm'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasındaki Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Storm'un attığı gol, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
90+4. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ceza alanındaki Mendes'in kafa vuruşunda Giannetti'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşmayı Antalya ekibi 3-1 kazandı.
Ender Örenç: 3-1 gibi net bir skorla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti
Antalyaspor yardımcı antrenör Ender Örenç, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında aldıkları yenilgi sonrası hafta içi yaptıkları çalışmalarda Samsunspor'u çok iyi analiz ettiklerini anlatan Örenç, "3-1 gibi net bir skorla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti." dedi.
Örenç, Fatih Karagümrük maçıyla ilgili öz eleştiri yaptıklarını ifade ederek, "Hem takım hem bireysel analizlerle neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Samuel Ballet ile de bunları konuştuk. Top ters taraftan geldiğinde biraz daha bunun hareketliliği üzerine konuşmuştuk ve bunu çalışmıştık. Günün sonunda da bugün bunu görmek ve bunu golle sonuçlandırması bizi ayrıca mutlu etti. Penaltı pozisyonuna gelecek olursak da biraz skora bağlıyorum bu pozisyonu. Çok basit bir penaltı oldu. Maç 0-0 gitseydi, böyle bir penaltı verilmeyebilirdi. Biz VAR'ın burada devreye girip penaltıyı iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün kendi seyircimiz önünde üçüncü maçımızda yedinci puanımızı alarak buradaki serimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp ligdeki yükselişimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Örenç, kendilerini tribünlerden destekleyen taraftara ayrıca teşekkür etti.
Thomas Reis: Çok basit goller yedik
Samsunspor teknik direktör Thomas Reis, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Reis, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi, cesur bir oyun sergilemek için Antalya'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.
Rakibe ciddi boşluklar verdiklerini anlatan Alman teknik adam, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız." diye konuştu.
Reis, Antalyaspor maçında topla oynama oranının yüzde 65 gibi kendi aleyhlerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu şekilde oynayacaksak topu rakibe verelim daha iyi." ifadesini kullandı.
Antalyaspor'un sahada kazanmak isteyen tek takım görüntüsü verdiğini vurgulayan Reis, Samsunspor'un agresif oyununa geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Reis, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Antalyaspor maçında forma giymesinin daha önceden verilen bir karar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Kaleci pozisyonunu, özel bir pozisyon olarak düşünüyorum. İrfan da iyi, tecrübeli bir kaleci. İrfan'ın bu karşılaşmada oynayacağını daha önce söylemiştim. Antalyaspor karşılaşmasında oynamayı hak ediyor. İki iyi kaleciye sahip olduğum için mutluyum. Bu kararın Trabzonspor yenilgisiyle bir alakası yok, önceden alınmış bir karardı."