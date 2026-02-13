Galatasaray, Eyüpspor'u 5 golle geçti

İstanbul
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.
7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.
18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.
25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.
38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarı
48. dakikada Galatasaray, farkı 3'e yükseltti. Onguene'nin hatalı pasında ceza yayında meşin yuvarlağı kapan Osimhen, kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldıktan sonra bu oyuncuyu solundan geçmeye çalıştı. Ayağından topu açarak avantajını kaybeden Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün vuruşunda top, kaleci Jankat'ın bacağına çarparak ağlarla buluştu: 3-0.
63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, yakın direğin dibinden topu kornere çeldi.
67. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı önledi.
68. dakikada Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan topu içeriye doğru çevirdi. Osimhen'in ıskaladığa topa altıpas çizgisi önünde vuran Icardi, ağları sarstı: 4-0.
71. dakikada Eyüpspor, aradaki farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu, topu içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunmasından seken meşin yuvarlağı altıpas içinde önünde bulan Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.
82. dakikada Icardi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
87. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 4'e çıkardı. Osimhen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Singo, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirdi. Altıpas çizgisi önündeki Onguene'nin ters vuruşunda top, ağlarla buluştu: 5-1.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 22. maçında 17. kez kazandı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 55'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, 49 puanlı Fenerbahçe'nin yarın 45 puanlı Trabzonspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.
Kötü bir sezon geçiren ikas Eyüpspor ise bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı. Geride kalan bölümde 4 galibiyet, 6 da beraberliği bulunan eflatun-sarılı takım, 18 puanda kaldı.
Ligde 10 maçtır mağlup olmuyor
Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.
Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8. kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'un ardından Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.
RAMS Park'ta yenilmezlik serisi 30 maç
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.
Galatasaray, 14. kez 3 ve üstü gol attı
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22 maçın 14'ünde 3 ve üstü gol atmayı başardı.
Bu sezon ligin en fazla gol atan takımı olan "Cimbom" Eyüpspor mücadelesini 5-1 kazanarak toplam gol sayısını 55'e çıkardı. Galatasaray, 22. hafta sonunda ligdeki 14. mücadelede 3 ve üstü sayıda gol buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
Bu sezon ilk kez 5 gol attı
Galatasaray, bu sezon en fazla gol attığı maçı Eyüpspor'a karşı oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir müsabakada 5 gol birden attı. Son 5 gollü galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında yine Eyüpspor'a karşı alan "Cimbom" ligde 26 maç sonra aynı sevinci yaşadı.
Yunus kafa gollerini sevdi
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, üst üste 2 hafta kafayla ağları havalandırdı.
Ligin 21. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında kafayla gol atan Yunus, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında kafa golü attı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Eyüpspor mücadelesinin de 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kafayla kaydetti.
Yunus, Süper Lig'deki 19. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da ise 1 golü bulunan 25 yaşındaki mili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı.
Icardi "hat-trick" yaptı
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, Eyüpspor mücadelesini 3 golle tamamladı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız, bu sezonki 33. resmi müsabakasında ter döktü. Ligdeki 21. maçında "üçleme" yaparak 13 gole ulaşan Icardi, toplam gol sayısını ise 14'e taşıdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yapılan maçta Galatasaray kariyerindeki 73. golü atarak kulüp tarihine geçen Icardi, Eyüpspor ağlarını 3 kez havalandırarak toplamdaki gol sayısını 76'ya taşıdı.
Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 14 Nisan 2023'te RAMS Park'ta yapılan Kayserispor müsabakasının ardından sarı-kırmızılı formayla ikinci kez "hat-tirck" sevinci yaşadı.
Icardi, RAMS Park'ta en fazla gol atan oyuncu oldu
Arjantinli yıldız Icardi, 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en fazla gol atan Galatasaraylı futbolcu ünvanını aldı.
Icardi, Eyüpspor müsabakasında fileleri 3 kez havalandırarak Seyrantepe'deki gol sayısını 47'ye çıkardı. Yıldız santrfor, bu golle Burak Yılmaz'ı (44) geride bırakarak rekor kırdı.
Uğurcan, kritik kurtarışlar yaptı
Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçında kritik kurtarışlar yaptı.
Mücadeleye iyi başlayan Uğurcan, 7. dakikada Umut Bozok'un karşı karşıya şutunda ve 25. dakikada Jerome Onguene kafa vuruşunda topun filelere gitmesine engel oldu. Uğurcan, 1-0 önde olduğu dakikalarda takımının skor üstünlüğünü korumasına büyük katkı verdi.
Nhaga, ilk kez forma giydi
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor mücadelesinin 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nhaga her topu ayağına aldığında coşkuyla ayağa kalktı.
Eyüpspor, maçı 10 kişi tamamladı
ikas Eyüpspor, Galatasaray karşısında müsabakanın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele etti.
Eflatun-sarılı takımda genç stoper Bedirhan Özyurt, karşılaşmanın 38. dakikasında santra noktasına yakın bölgede topu Yunus Akgün'e kaptırdı. Son adam pozisyonundaki Bedirhan, meşin yuvarlağı almak için yaptığı hamleyle Yunus'un yerde kalmasına neden oldu.
Hakem Çağdaş Altay, pozisyonda faul olduğunu tespit ederek Bedirhan'ı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Okan Buruk: "Bizim için moralli ve güzel bir gece oldu."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda farklı skorla aldıkları galibiyetlerin oyun felsefelerini ve morallerini yukarı çektiğini söyledi.
Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ligde kötü zamanlar geçirse de Eyüpspor'un zorlu bir rakip olduğuna değinen Buruk, "Son maçlarda kadrosu değişti ama rakipleri zorlayan, Alanyaspor'u deplasmanda yenen, Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, iyi futbol oynayan ve hiçbir şekilde hafife alınmayacak bir takımla karşılaştık. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan ve 2-0'ı bulduktan sonra çok farklı bir maç oldu. Bence Juventus maçı öncesi güzel bir gece oldu. Skorun dışında uzun süredir oynamayan oyuncuların süre aldığı, rotasyon yaptığımız ve bazı oyuncuları dinlendirdiğimiz bir maçtı. Icardi'nin attığı goller çok önemliydi. Icardi ile Osimhen bir arada oynadı. Osimhen'in yaptığı 2 asist çok değerli. Sacha Boey'un uzun süredir maç eksiği vardı. Onu görmüş olduk. Singo uzun süre sonra 45 dakika oynadı. Nhaga ilk kez seyircinin önüne çıktı. Bizim için moralli ve güzel bir gece oldu. Bugün buraya gelen taraftarımızı sevindirdiğimiz için biz de mutlu ayrılıyoruz. Son haftalarda yüksek gollü maçlar bizim oyun felsefemizi yukarı çekmemizi ve mutlu olmamızı sağlıyor." diye konuştu.
Alternatifli bir kadroya sahip olduğunun hatırlatılarak Roland Sallai'yi oyuna almama nedeninin sorulması üzerine Buruk, "Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacağız. Bazı oyuncularımızı kullanmadık. Sallai de onlardan biriydi." dedi.
Okan Buruk, Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisinin çift santrfor oynamasıyla ilgili, "Yükselen performansları da dikkate almalıyız. Icardi'nin hem antrenman hem maç performansları yukarı çıktı. Uzun bir sakatlık yaşadı. Kasım ayı ile şubat ayı arasında büyük bir fark var. Fiziksel olarak daha iyi olduğu bir dönemdeyiz. Bir iç saha maçı. Rakibimizin dizilişine göre baskıya giderken iki forvetli baskı tercih ettik. Eyüpspor oyun kurmada iyi bir takım. Pas hatalarını çok yapıyorlar ama bunu çok deniyorlar. Rakibin kendi alanında yaptığı paslarda ön alan baskısını iyi yapmamız durumunda pozisyona gireceğimizi düşünmüştük. Hem pozisyona girdik hem kırmızı kart geldi. Sadece oyuncular üzerinden değil rakibin dizilişi ve oyun anlayışından dolayı çift santrforla başladık." ifadelerini kullandı.
"Stoper alternatiflerimiz çoğaldı"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlıkların bitmesiyle stoper mevkisindeki alternatiflerinin çoğaldığını söyledi.
Maçın devre arasında Davinson Sanchez'i çıkarıp Wilfried Singo'yu oyuna almayı önceden planladıklarını aktaran Buruk, "Değişikliği maçtan önce planlamıştım. Maçtan önce Davinson ile Singo'nun 45'er dakika oynamasını düşündüm. Hatta Singo ile başlayıp devamında Davinson'un girmesini bile düşündüm ama Singo'yu maçın gidişatına göre değerlendirmenin daha doğru olacağına karar verdim. Stoperde Singo'nun dönüşü bizim için önemli oldu. Hem Abdülkerim hem de Davinson ile kullanabileceğimiz bir oyuncu. İkisi çok fazla maç oynadı. Zaman zaman Lemina'yı kullanmıştık. Ismail Jakobs'u Manchester City maçında sol stoper oynatmıştım. Elimizde Arda Ünyay da var. Bu yüzden stoper alternatiflerimiz çoğaldı." şeklinde görüş belirtti.
Singo'nun sadece stoperde oynayabileceği algısının yanlış olduğunu dile getiren Buruk, "Singo'nun sakatlığı büyük ölçüde geçti. Bugün yine yüksek hızlara ulaştı. Singo, her yerde oynayabilecek durumda. 'Sadece stoper oynayabilir.' diye düşünmeyin. Sağ bek de oynayabilir ama bugün 45 dakika süre alması önemliydi. Bunu da güzel bir şekilde atlattı. İnşallah bundan sonra daha yüksek dakika alarak yoluna devam eder." diye konuştu.
"Nhaga'nın performansını beğendim"
Okan Buruk, yeni transfer Renato Nhaga'nın gelecek için ışık verdiğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmeyen oyuncunun tecrübe kazanması gerektiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:
"Nhaga, çok genç bir oyuncu. Oyun içinde isteğini net bir şekilde gördük. Bu bizi ve taraftarımızı mutlu etti. Ancak 11'e 10 olan oyuna girdi. Genel olarak performansını beğendim. Baskılara doğru gitti, topla çok rahattı, oyun içinde hiç sırıtmadı. Taraftarımızın büyük bir desteği oldu. Orta sahada pozisyon alma konusunda çalışmalarımız olacak. Gelişmesi gereken bir oyuncu. Potansiyelini gösterdi. İleriye dönük iyi bir oyuncu olacağı izlenimini verdi. Ancak Şampiyonlar Ligi sert bir organizasyon. Tecrübenin olması çok önemli. Renato'yu almama nedenimiz buydu. Sacha Boey geldikten sonra daha hazır oyuncuları tercih etmek istedik. Devam eden maçlarda alacağı süreler ve vereceğimiz şanslar önemli olacak. Kendi adıma zorlu bir döneme gireceğim. Çok şükür kadromuz çok geniş. Sakatlıktan dönen oyuncular, yaptığımız transferler takıma önemli bir derinlik ve rekabet kattı. Bu da Galatasaray'ın başarısını artıracak ama benim işim oynayan oynamayan ve giren çıkan oyuncu konusunda biraz daha zorlaşacak."
"Sane, Juventus maçında oynayabilecek"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin 17 Şubat Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Juventus maçında oynayabileceğini söyledi.
Sane'nin takımla bir antrenmana çıktığını hatırlatan Buruk, "Sane'yi bugün kadroya alıp 15 dakika oynatmayı düşündük ama 1-2 antrenman daha bizimle yapmasına istedik. Ondan sonra Juventus maçıyla ilgili kararımızı vereceğiz. Juventus maçında oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum." dedi.
Tecrübeli teknik adam, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane gibi iyi kanat oyuncularının olduğuna değinerek, "Oyuncularımızın performansının yüksek olması bizi mutlu ediyor. Oyuncularımız için karar vereceğiz. Hepsi bizim için çok önemli. Çok fazla maçımız var. İnşallah daha da fazla maçımız olur. Avrupa'da yolumuza devam edip çok fazla maçımız olsun ve rotasyonu en iyi şekilde yapalım. Oyuncular arasındaki yarış da Galatasaray'a fayda sağlayacaktır. Her oyuncunun rakibinin olması önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Atila Gerin: "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçında gelecek açısından ışık gördüğünü söyledi.
Gerin, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın başında geri düşüp, 38. dakikada eksik kaldıklarını hatırlatan Gerin, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı hem maçın başında 1-0 geri düşmek hem de 55-60 dakika 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var. Beşinci maçıma da geride başladık. Demek ki çocukları iyi konsantre edemiyorum. Çok genç çocuklar. Tecrübeleri çok az. Maçın başında geri düşünce de gerisini getirmek kolay olmuyor. Ben, kendi kalibremizde oynayacağımız maçları düşünerek ilk 30-35 dakikadan memnunum. Galatasaray gibi bir takıma karşı topa sahip olabildik. Geçen haftaki Başakşehir maçında hiç korner atamamıştık. Bu hafta en azından 4 korner attık. Takımımızı adım adım yukarı taşımaya çalışıyoruz. Skor 1-0'dayken Umut ile 1-1'i bulabilseydik oyuna daha da tutunabilirdik, daha morallenirdik. Allah'ın izniyle tutunacağız. Bir ışık gördüm." diye konuştu.
Gabriel Sara: "İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil"
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyledi.
Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.