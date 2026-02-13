Dolar
Spor, Dünyadan Spor

İtalya'daki Avrupa Gençler Basketbol Ligi müsabakasında bir veli, Türk oyuncuya saldırdı

Avrupa Gençler Basketbol Ligi'nin (EYBL) 14 yaş altı kategorisinde, Bulgaristan'ın Buba Basket takımı ile Türkiye'den Academy İstanbul arasında İtalya'da oynanan müsabaka sırasında, bir veli sahaya girerek genç Türk basketbolcuya saldırdı.

Barış Seçkin  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Roma

Sosyal medyaya yeni düşen ve İtalyan basınında geniş yankı uyandıran basketbol maçındaki saldırganlık olayı, 7 Şubat'ta yaşandı.

Tribünden çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Roma’daki Altero Felici Spor Salonu’nda 7 Şubat’ta oynanan 14 yaş altı uluslararası müsabaka sırasında, Buba Basket takımından bir oyuncunun velisi olduğu belirtilen beyaz kazaklı bir kişi sahaya girerek Academy İstanbul takımının bir oyuncusunun kafasına arkadan sert bir şekilde vuruyor.

Görüntülerde söz konusu saldırgana diğer velilerin müdahale ettiği ve tepki gösterdiği görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buba Basket takımı, olayın ardından ABD'li Meta şirketinin sosyal medya platformu Instagram hesabından 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Sahada saldırganlığa tolerans göstermiyoruz. Buba Basket, takımımızın velilerinin sahaya dahil olmasını veya tribünde hakaret, provokasyon veya sportmenlik dışı davranışları onaylamamaktadır ve bu olayla arasına mesafe koymaktadır. Bu tür eylemler kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Gençler Basketbol Ligi organizasyonu da Instagram hesabından, olaya ilişkin 10 Şubat’ta yaptığı resmi açıklamada şunları kaydetti:

"Academy İstanbul ile Buba Basket Sofya arasında Roma’da oynanan 14 yaş altı maç sırasında yaşanan olayı takiben Avrupa Gençler Basketbol Ligi kendi iç disiplin revizyonunu tamamlamıştır. Buba Basket Sofya takımı 2025-2026 sezonunun geri kalan bölümünden men edildi. Türk oyuncuya vuran yetişkin seyirci de tüm EYBL etkinliklerinden men edildi. Ayrıca olayın ardından sahaya giren iki takımın oyuncularından veliler de 1 yıl boyunca EYBL maçlarından men cezası aldı."

Söz konusu olay, İtalyan basınında, "Şok edici saldırı", "Bir veliden, genç oyuncuya yumruk", "Saha içinde kavga" ve "Bir veli sahaya girerek, 14 yaşındaki oyuncuya saldırdı" başlıklarıyla haber oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
