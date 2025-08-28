Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam


