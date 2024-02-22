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Spor, Futbol

PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 10 kulübe para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Süha Gür  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi

istanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Siltaş Yapı Pendikspor'a saha olayları, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı toplamda 822 bin lira para cezası verildi. Pendikspor'a ayrıca, bir sonraki ev sahibi müsabakada kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.

Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 260 bin lira para ile kısmı tribün kapatma cezası kesildi.

MKE Ankaragücü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve stada usulsüz seyirci alınması sebepleriyle toplamda 562 bin lira para cezası verildi.

Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle toplamda 567 bin lira para cezası kesilirken, kısmi tribün kapatma cezası da uygulandı.

Kasımpaşa ve Gaziantep FK'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası veren kurul, kırmızı-siyahlı oyuncu Papy Djilobodji'ye rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Yılport Samsunspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 140 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezası kesti.

Yukatel Adana Demirspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 200 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezası veren kurul, Beşiktaş'a da kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

PFDK, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle toplamda 552 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

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