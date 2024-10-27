Onvo Antalyaspor Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maç, GAİN Park Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
3. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın sert ortasında Hwang, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
40. dakikada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan kaptığı topu, ceza sahası içerisine doğru koşan Augusto ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, Petrusenko araya girerek topu kornere attı.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına girip arka direğe doğru gönderdiği topu Veysel Sarı araya girerek son anda uzaklaştırdı.
62. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Larsson'un gönderdiği pasta ceza sahası çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
75. dakikada konuk ekip öne geçti. Merkezden gelişen atakta Larsson, savunma arkasına sarkan Gaich'e topu aktardı. Topla ceza sahasına giren Gaich'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.