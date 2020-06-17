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Spor, Futbol

Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.06.2020
Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün disiplin kurulu tarafından hakkında soruşturması açılan ve kendisinden savunma istenen Özdemir, gönderdiği dilekçeyle kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında söyledikleri üzerine sarı-lacivertli camianın tepkisini çekmişti.


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