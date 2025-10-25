Dolar
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

Oktay Özden, Ceren Aydınonat  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Antalya/İstanbul

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ligin geri kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

Başakşehir'de 2 eksik

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşan turuncu-lacivertli takım, 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, son 5 maçta 2 puan toplayabildi.

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Abbosbek Fayzullaev ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.

