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Spor, Futbol

Molde Teknik Direktörü Moe: Elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyetle dönmeyi umuyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, İstanbul'da kazanarak dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Emrah Oktay  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Molde Teknik Direktörü Moe: Elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyetle dönmeyi umuyoruz Fotoğraf: Kadir Kemal Behar - AA

İstanbul

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Moe'nin yanı sıra bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes katıldı.

Sahalarında iyi oynamalarına rağmen 3-2 yenildiklerini belirten Moe, "Umarım ilk maçta gösterdiğimiz performansı bir defa daha gösterme şansı buluruz. İki takımın da ofansif, kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Yarınki maçta deneyimleyeceğimiz atmosferi ve taraftarı Martin Linnes bize tarif etti. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyetle dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları durumunda büyük bir başarı yakalayacaklarını aktaran Moe, "Sakiniz. Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama bir planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yaparak bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, güçlü takımlara karşı iyi savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Zor gol yiyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olmasını umuyorum. Umarım yarın Icardi gününde olmaz. Sadece umudum bu." şeklinde görüş belirtti.

Erling Moe, "Icardi'ye özel bir önlem almayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

Linnes: Benim için çok özel bir gün olacak

Galatasaray'da yaklaşık 5,5 sezon top koşturan Martin Linnes, kendisi için özel bir maç olduğunu söyledi.

İstanbul'daki atmosferi yaşadığı için şanslı olduğunu aktaran Linnes, "Böyle bir atmosferde oynamanın ne olduğunu biliyorum. Herkeste böyle bir şans yok. Takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. Ben burada oynama deneyimine sahibim." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk maçta takımlarının iyi bir performans sergilediğini anlatan Norveçli futbolcu, "Yarın iyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız. İlk maçta olduğu gibi coşkuyla oynarsak buradan iyi bir skorla döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Martin Linnes, Galatasaray ile eşleştiklerinde şaşırdığını dile getirerek, "Benim için çok özel bir gün olacak. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım hem de benim için büyük bir fırsat. Çok önemli bir maç olacak. Eski evimde, takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla tekrar karşılaşacağım. Galatasaray'a karşı oynayacağımızın haberini aldığımda inanamamıştım, çok şaşırmıştım. Umarım bacağımdaki sakatlık iyileşir. Ben de yarın sahada olup bu özel anı yaşarım. Oynayamazsam da bir taraftar olarak onların yanında olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar tamam

Molde, yarın saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Moe yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halindeki top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik uygulamaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Martin Linnes, takımdan ayrı çalıştı.

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