Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fatih Gazioğlu   | 15.06.2020
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep'te konakladığı otelde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular günü fitness çalışması ile tamamladı. 

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı süren Orkan Çınar antrenmana katılmazken, Gaziantep FK maçında sarı kart gören Ante Kulusic'in, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyeceği bildiridi.

Bu akşam hava yolu ile Ankara'ya dönecek olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi
Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor camiasından Muslera'ya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Galatasaray Rize'de ağır yaralı

Galatasaray Rize'de ağır yaralı
Gaziantep'te beraberlik

Gaziantep'te beraberlik