Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bouchouari'nin bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Saint-Etienne Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Anlaşmaya göre Saint-Etienne Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.
Açıklamada, futbolcu ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir."
Öte yandan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.