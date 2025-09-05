Dolar
41.25
Euro
48.49
Altın
3,599.06
ETH/USDT
4,294.30
BTC/USDT
110,764.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Duyğu Avunduk  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bouchouari'nin bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Saint-Etienne Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anlaşmaya göre Saint-Etienne Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Açıklamada, futbolcu ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Öte yandan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Büyükelçi Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır

Benzer haberler

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı

Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı

Şah damarı daralmasına uyguladığı yöntemle literatüre girdi

A Milli Futbol Takımı, "uğurlu şehri" Konya'da 9. randevuya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, "uğurlu şehri" Konya'da 9. randevuya çıkacak
Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç

Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet