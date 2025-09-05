Dolar
Spor, Dünyadan Spor

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşturulan 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı.

Fatih Erel  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı

İstanbul

FIFA'nın yayımladığı raporda, "Panelin misyonu, Irkçılığa Karşı Küresel Duruş'a katılmak, ırkçılık karşıtı stratejileri izlemek ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak, eğitim girişimlerinde yer almak ve reformlar için çalışmak. Üyeler, ırkçılık karşıtı girişimler konusunda tavsiyelerde bulunacak ve kişisel hikayelerini paylaşarak Irkçılığa Hayır kampanyasını savunacak." denildi.

Panelin 16 kişilik kadrosu, futboldaki ırkçılığa son vermek için çalışacak erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşuyor. FIFA, George Weah'ı panelin başına getirdi.

FIFA'nın Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında kurulan Futbolcuların Sesi Paneli kadrosu şu şekilde:

George Weah (Liberya), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nijerya), Ivan Cordoba (Kolombiya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brezilya), Jessica Houara (Fransa), Maia Jackman (Yeni Zelanda), Sun Jihai (Çin), Blaise Matuidi (Fransa), Aya Miyama (Japonya), Lotta Schelin (İsveç), Briana Scurry (ABD), Mikael Silvestre (Fransa) ve Juan Pablo Sorin (Arjantin).

Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında maksimum para cezası önemli ölçüde artırılarak sınır artık 5 milyon İsviçre Frangı olarak belirlendi. ​​​​​​​

Panelin kadrosunu değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Her biri kendine özgü ve bireysel deneyimleriyle bu kadar tutkulu ve seçkin bireylere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu 16 panel üyesi, oyunun her seviyesinde eğitimi destekleyecek ve kalıcı değişim için yeni fikirler geliştirecek. Futbol kültüründe bir değişim için daha fazla çaba gösterecek ve ırkçılıkla mücadele önlemlerinin sadece konuşulmakla kalmayıp, hem saha içinde hem de saha dışında uygulamaya konulmasını sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, "Şunu açıkça belirtelim, ırkçılık ve ayrımcılık sadece yanlış değil, aynı zamanda suçtur. İster stadyumlarda ister çevrim içi ortamda olsun, tüm ırkçılık olayları hem futbol camiasında hem de toplum genelinde tam olarak cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Panelin görevleri hakkında da bilgi veren Infantino, şunları kaydetti:

"Panel üyeleri, FIFA gençlik turnuvalarına katılan oyuncular da dahil olmak üzere çeşitli grupları ırkçılık konusunda eğitmede önemli bir rol oynayacak. Bu istismarın oyuncular, diğer bireyler ve bir spor olarak futbol üzerindeki etkisine odaklanan panel, birçok ülkede suç sayılan eylemlere karşı nasıl tavır alacakları konusunda destek ve pratik tavsiyeler sunacak. Üyeler ayrıca, FIFA Konseyi tarafından onaylanan ve yakın zamanda artırılan ırkçılığa karşı önlemler konusunda kendi bölgelerinde farkındalık oluşturmak için çalışacak."

