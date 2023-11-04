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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun eski takımı RAMS Başakşehir'e konuk olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir'le karşılaşacak.

Erkan Tiryaki, Hilmi Sever  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun eski takımı RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Ankara/İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 12 puanı bulunuyor

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir ise ligde 8 puanla küme düşme hattında bulunuyor. İstanbul ekibi bu sezon oynadığı 10 lig maçının 7'sinde gol atmayı başaramadı.

Emre Belözoğlu için duygusal maç

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Başakşehir'in formasını futbolculuk döneminde 4 sezon giyen Belözoğlu, teknik direktör olarak da İstanbul ekibiyle 2 yılda 88 maça çıktı. Bu sezona da RAMS Başakşehir'le başlayan ve 3. haftada takımdan ayrılan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak kariyerinde ikinci kez turuncu-lacivertli ekibe rakip olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındayken 18 Nisan 2021'de Başakşehir karşısında deplasmanda 2-1'lik galibiyet sevinci yaşamıştı.

MKE Ankaragücü, 2011'de bu yana kazanamıyor

MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2011 yılından bu yana yenemiyor.

İki takım arasında oynanan son 14 resmi maçın 12'sini Başakşehir kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

Başkent ekibi rakibi karşısındaki son galibiyetini, 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik galibiyetle elde etmişti.

Ligdeki son 10 maçı da Başakşehir kazandı

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçı da Başakşehir kazandı.

MKE Ankaragücü, 2011'deki galibiyetten sonra ligde Başakşehir'le oynadığı son karşılaşmadan da puan alamadı.

Yaklaşık 3 yıldır Süper Lig'de üst üste kazanamıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıldı üst üste galibiyet alamıyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son üst üste galibiyetini 2020-2021 sezonunda almıştı. Başkent ekibi, o tarihten bu yana hükmen galibiyetler hariç Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanamadı.

Pelkas cezalı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligdeki son 6 maçında tek galibiyet alabilen turuncu-lacivertli ekip 8 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Başkent ekibi ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon ligde 3 sarı kart gören Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor. Deniz, Ankaragücü karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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