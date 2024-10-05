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Spor, Futbol

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Can Öcal  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde 7 maçta 23 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 maçta kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray ile Alanyaspor 17. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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