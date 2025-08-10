Konyaspor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.
2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler, arka direğe ortasını yaptı. Serdar'ın ortasına arka direkte gelişine sağ ayağıyla vuran Dragus'un şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü direk dibinden çıkardı.
5. dakikada Konyaspor öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası hizasında kafayla aşırtma bir vuruş yapan Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Andzouana, son çizgiden altıpasın gerisine ortasını yaptı. Ortaya iyi yükselen Umut Nayir, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
32. dakikada Konyaspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bardhi'nin pasıyla yayın içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak, ceza sahasında Claro'nun koluna çarptı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Batuhan Kolak, Claro'nun topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
33. dakikada topun başında geçen Bardhi, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-3.
Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.
51. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Yalçın Kayan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın penaltı noktası hizasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin yanından ağlara gitti: 1-3.
54. dakikada ceza yayının solundan Dragus'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, uzanarak topu kornere çeldi.
79. dakikada Konyaspor, 4. kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı kornerde Adil Demirbağ, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-4.
90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Andzouana'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.
Konyaspor, maçı 4-1 kazandı.
Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları da takip etti.
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: Üzücü ve beklemediğimiz bir sonuç oldu
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, sezona yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, "Üzücü ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlamamıza rağmen oyunu kabullenmiş ve tepki verememiş bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Çalıştığımız opsiyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. İkinci yarı risk aldık. Maçı çevirebilirdik. Üzgünüz. Kaybettik ama vazgeçmeyeceğiz. Bu maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ağır bir ders oldu. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Zamanımız var. Daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Yedikleri ilk golü talihsiz olarak nitelendiren 44 yaşındaki teknik adam, "Usta işi bir goldü. İki dakika önce golü atsak başka şeyler konuşabilirdik. İlk defa sert bir maç oynadık. Gücümüzü, artıları ve eksileri görmek için önemli maç oldu. Bir maç kaybettik. En başta olması belki de hayırlı oldu. Beşiktaş karşısında daha iyi bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğünü yaptığı teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmayı izlediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk Şahin, "Maç öncesinde konuştuk. Sürekli konuşuyoruz. İyi bir futbol izlettirmek isterdim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Güçlü oyunda doğruları fazlalaştırarak yol yürümeye devam edeceğiz. Bugünü 'Kaza' olarak kabul ediyoruz. Geçen seneki başarıyı yakalamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Şahin, "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var." değerlendirmesinde bulundu.
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Bir maç kazandık, iyi bir başlangıç yaptık
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunarak sözlerine başladı.
Güzel bir sezon olmasını dileyen Recep Uçar, "Maçtan önce bir deprem yaşandı. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı bir sezon olur. Şehrimiz ve takım adına da umarım güzel geçer. Eyüpspor önemli oyuncuları olan, Serdar Gürler, Dragus, Kerem Demirbay, Mujakic gibi isimleri transfer eden, gerçekten hedefleri büyük olan bir takım. Rakibimizin hazırlık maçlarını analiz etmiştik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk pozisyonu da biz verdik. Oyun disiplinine sadık kaldığımız bir maç oldu. Umut'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Sonra Umut ile ikiyi bulduk. Geri çekilmedik ve ön alan baskısıyla Bardhi'nin penaltısıyla 3-0 yaptık." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda geride beklemek için sahaya çıkmadıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:
"Merkezde kaybettiğimiz basit bir hatayla golü yedik. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem. Adil ile bulduğumuz golle maçı kopardık. Oyuncularımı kutluyorum. Taktiksel sadakatlerinden dolayı da kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize ve başkanımıza hayırlı olsun. Bir maç kazandık, iyi bir başlangıç yaptık. Hedeflerimiz var. Ligi geçen senenin üstünde bitirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Haftaya daha da zor bir maç bizi bekliyor. Selçuk hocanın da ilk maçı ve futbolculuk kariyeri gibi uzun bir kariyer diliyorum."
Pendik Stadı'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Bu stat bende özel bir yere sahip. 1994 senesinde stat açıldığında ilk oynayanlardan biriyim. Güzel günlerimiz oldu. Şampiyonluk da yaşadım. İlk kez teknik adam olarak çıktım. Güzel anılara bir yenisini daha ekledim. Burası benim için özel kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Blaz Kramer'in değerli bir oyuncu olduğunun altını çizen Recep Uçar, "Kramer benim tutmak istediğim bir oyuncuydu. Kamp başından itibaren teklif vardı. Kalması için çok konuştuk. İşin ekonomik boyutu da var. Kendi kariyeri açısından da iyi olduğunu düşündük. Oyuncuda mental anlamda düşüş de oldu. Her ne kadar çok istemesek de yol ayrımına gittik. Kramer kiralık gitti. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Umarım katkılar yapar ve takımımıza geri döner." diye konuştu.
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Umut Nayir'in sezon öncesinde iyi bir kamp geçirdiğini vurgulayan Uçar, "Umut değerli bir oyuncumuz. Kramer ayrılmasaydı da biz maça Umut ile başlayacaktık. Umut geçmişte Ümraniyespor'da birlikte çalışırken milli takıma seçilmişti. İyi performans sergileyip yeniden seçilir. Adil'in de hiç yadırganmayacak bir performansı var. Montella hocamız kararı verecektir." diyerek sözlerini tamamladı.