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Spor, Futbol

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bitme aşamasına çok yakın olan bazı transferlerimiz var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, bitme aşamasında transferlerin olduğunu söyledi.

Abdullah Doğan  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bitme aşamasına çok yakın olan bazı transferlerimiz var

Konya

Özgökçen, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, yeşil-beyazlıların yarın sahasında İstanbulspor maçıyla sezonu açacağını anımsattı.

Konyaspor'u mali konularda rahatlatacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Özgökçen, bu kapsamda ciddi sponsorluk anlaşmaları imzaladıklarının altını çizdi.

Özgökçen, yönetimde istişare kültürünün önemine dikkati çekerek, "Yıldız futbolcu değil, yıldızlaşacak futbolcu transfer edeceğiz' dedik. 'Konyaspor oynattığı her sporcuyu her an satabilecek kıvama getirmek zorundadır' diye söyledik. İki yıllık süreç içerisine baktığınızda buna birlikte şahitlik ettik. Bundan sonra da böyle olmak zorunda, üstüne koyarak gitmek zorundayız. Çünkü futbolcu almak kolay. Transferini gerçekleştirebilmek daha zor. Biz bu zoru kolaylaştırmak zorundayız. Bunu oluşturduğumuz da Konyaspor'un mali yapısını belirli bir standarda sokabiliriz. Tabii ki burada sponsorluklar çok önemli. Konya'daki tüm müteşebbislerimizi Konyaspor'a destek olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bilet fiyatlarında indirim olmayacak

Yeni sezon kombine satışlarına ilişkin soru üzerine Özgökçen, fiyat politikasıyla ilgili çalışma yaptıklarını vurguladı.

Özgökçen, kombine fiyatlarında indirime gitmeyeceklerinin altını çizerek, "Tek bilet fiyatlarında da hiçbir şekilde indirime gitmeyeceğiz. İstanbulspor maçı bilet fiyatları dikkate alınarak belirlenecek ve indirim olmayacak. Bazı maçlarda da fiyatlar artacak." dedi.

Yıldız oyuncu transferinden vazgeçildi

Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özgökçen, şöyle konuştu:

"Hocamız kanat oyuncusu, 6 numara ve forvet transferi istiyor. İki bölgeyle alakalı transfer bitmek üzere. İmza atmadan 'bitti' diyemiyorsunuz. Bitme aşamasına çok yakın olan bazı transferlerimiz var. Cumartesi maçtan sonra kesin noktayı koyacağız. Çok yıldız bir ismin anlaşmasını yapmıştık ama gece rüyalarıma girdiği için vazgeçmek zorunda kaldım. Miktarı çok para. Buraya getiririz, tribünleri de harekete geçiririz. 30-40 bin kişi gelir, 3-5 maç geldi ve sene bitti. Ondan sonra da Konyaspor'a bir külfet bırakabilir endişesi doğdu. Dolayısıyla o transferi bitirmedik ama dondurduk."

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