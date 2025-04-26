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Spor, Futbol

FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.

Fatih Erel  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

İstanbul

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

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Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verilirken Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.

Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, FIFA'nın verdiği "3 dönem transfer yasağına" ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek işlemler yapılacaktır. FIFA'nın mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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