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Spor, Futbol

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasını açtırdığını söyledi.

Sercan Küçükşahin   | 15.01.2020
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım

Kayseri

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.

Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.

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