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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
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Spor, Futbol

Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Ayşe Yıldız  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Antalya

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarıyla transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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