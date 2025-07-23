Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Antalya
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarıyla transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
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