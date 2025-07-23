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Spor, Basketbol

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni sezon kurası çekildi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu kurası çekildi.

Can Öcal  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni sezon kurası çekildi

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde çekilen kurada gruplara direkt olarak katılan Türk takımlarından Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin ve eleme mücadelesi verecek Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, C Grubu'nda Valencia Basket (İspanya), Olympiakos SFP (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan)/AZS UMCS Lublin (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda Basket Landes (Fransa) ve Casademont Zaragoza (İspanya)/Zabiny Brno (Çekya) ile Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmelerinin kazananı ile mücadele edecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise eleme turunda Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC takımıyla eşleşti. Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi durumunda Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile B Grubu'nda yer alacak.

Çekilen kura sonra oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), WBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)/Kibirkstis (Litvanya) eşleşmesinin kazananı

B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çağdaş Faktoring/ACS Sepsi-SIC (Romanya) eşleşmesinin kazananı

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket (İspanya), Olympiakos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)/AZS UMCS Lublin (Polonya) eşleşmesinin kazananı

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya)/Zabiny Brno (Çekya) eşleşmesinin kazananı, Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmesinin kazananı

Eleme turu eşleşmeleri ise şöyle:

Casademont Zaragoza (İspanya)/Zabiny Brno (Çekya)

Tango Bourges Basket (Fransa)/Kibirkstis (Litvanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring/ACS Sepsi-SIC (Romanya)

DVTK Huntherm (Macaristan)/AZS UMCS Lublin (Polonya)

Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan)

Eleme turu karşılaşmaları, 17-24 Eylül tarihlerinde çift maç usulüyle oynanacak. Grup müsabakaları ise 8 Ekim tarihinde başlayacak.

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