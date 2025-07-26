NBA'de Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı
NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.
Ankara
Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
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Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.
Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.