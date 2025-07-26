Fenerbahçe, stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı
Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceği belirtildi.
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Kulüp, futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurdu.
İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.