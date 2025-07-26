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Spor, Futbol

Fenerbahçe, stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Fenerbahçe, stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceği belirtildi.

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Kulüp, futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurdu.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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