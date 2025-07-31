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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer oldu

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in "20 milyon 779 bin 220 avro" sözleşme fesih bedeli karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Metin Arslancan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Spartak-Moscow JSC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon 779 bin 220 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7 milyon 272 bin 729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

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Beşiktaş, 2022 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes'e kulübün kazandığı 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür ederek, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.

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