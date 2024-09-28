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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Bozhan Memiş, Mehmet Akif Parlak  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

İstanbul/Gaziantep

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayan İstanbul ekibi, haftaya 7. sırada girdi.

Son lig maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan eflatun-sarılılar, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ligde oynadığı 5 maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Gaziantep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.

Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

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