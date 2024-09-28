ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

İstanbul/Gaziantep
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayan İstanbul ekibi, haftaya 7. sırada girdi.
Son lig maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan eflatun-sarılılar, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Ligde oynadığı 5 maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Gaziantep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.
Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.