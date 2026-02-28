Dolar
Spor, Futbol

IFAB, futbolda zaman geçirmeye yönelik önlemlerle ilgili kararları onadı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemlerle ilgili kararlara onay verdi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
IFAB, futbolda zaman geçirmeye yönelik önlemlerle ilgili kararları onadı

İstanbul

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemlerle ilgili kararlara onay verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre Galler'de gerçekleştirilen 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulması kararlaştırıldı.

Karara göre hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem (VAR) devreye girebilecek.

