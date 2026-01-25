Dolar
Spor, Futbol

Hesap.com Antalyaspor sahasından 3 puanla ayrıldı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Hesap.com Antalyaspor sahasından 3 puanla ayrıldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

1. dakikada Niang'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.

13. dakika konuk ekip öne geçti. Tongya'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasının solunda topuğuyla müdahale eden Koita, şık vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Saric, kafa şutuyla topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

31. dakikada Metehan Mimaroğlu, sağ kanatta savunma arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ü topla buluşturdu. Oğulcan, ceza sahasına girip kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. İspanyol file bekçisi, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan seremoni öncesi Antalyaspor taraftarının Türk bayraklı koreografisi alkış aldı. Her iki takım oyuncuları da sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı 

47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu:"Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazandıkları üç puanın takıma öz güven açısından yapacağı katkının daha önemli olduğunu söyledi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından bir puanla dönmenin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Gençlerbirliği maçında mücadele gücünün çok yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"İlk 11'i çok iyi seçmek zorundaydık çünkü değişiklikler maçı alacaktı. Oyuna sonradan giren oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Oyun başlangıcında talihsiz bir gol yedik. Rakip sonrasında pozisyon buldu, biz de pozisyonlar bulduk. Biraz aslında gelgitli bir oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Bunu bekliyorduk. Oyuncu grubu çok mücadele etti, çok istekli, çok fazla inanıyorlar. Taraftar gücünü arkamıza aldığımızda bu takım çok fazla mücadele edecek."

Uğurlu, iç sahada uzun zamandır maç kazanamayan Antalyaspor'un eksiklerini giderdikçe daha iyi mücadele edeceğini vurguladı.

Oyuncuları kutlayan Uğurlu, "Değiştirmemiz, çalışmamız gereken çok şey var. Bunları yaptıkça herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli, çok önemli. Bir üç puanın ötesinde öz güven sağlayacak bir galibiyet." ifadesini kullandı.

Uğurlu, maçta iki golünde pasını veren Samet Karakoç'tan da övgüyle bahsetti.

Sami Uğurlu, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın daha zor geçeceğini ve o karşılaşmayı da kazanmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, mağlubiyeti hak etmediklerini savundu.

Diyadin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, planladıkları gibi karşılaşmada öne geçtiklerini ama skor üstünlüğünü koruyamadıklarını söyledi.

İkinci golü yememeleri gerektiğini dile getiren Diyadin, "Final paslarında işi sonlandıramadık. Kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu tip maçlar zordur. Pozisyonları iyi değerlendirmek, bu tip golleri yememek gerekiyor. Zaman zaman da oyun üsünlüğünü aldık. Oyunda gitgele döndüğümüzde yakaladığımız anlar da oldu. Final paslarında istediğimiz olmayınca mağlup olduk." diye konuştu.

Diyadin, deplasman maçlarında iyi oyunla kazanılan puanların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

