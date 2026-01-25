Gaziantep FK kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Gaziantep
14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
45+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada sol kanatta serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu ağlarla buluştu fakat maçın hakemi pozisyon öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
57. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un gelişen atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Andzouana'nın vuruşunda kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
74. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen çizgiden çıkardı.
77. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisine ortasında Kramer'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
89. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine pasında topu önünde bulan Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
"Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici"
TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, Gaziantep FK gibi geçiş oyununu hızlı oynayan bir takıma karşı etkili oyun sergiledikleri için mutlu olduklarını belirtti.
İlk yarının uzatma dakikalarında yenilen golün psikolojisinin takımı etkilediğini anlatan Atan, şunları kaydetti:
"Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum."
Geldiği günden beri taraftarını mutlu etmek için çabaladığını belirten Atan, farklı mevkilerde farklı oyunculara şans vermeye çalıştığını, taraftarlardan da oyuncuları için destek beklediğini ifade etti.
Atan, sol kanadın etkili kullanılamaması ve oyuncularla ilgili gelen eleştiriler üzerine ise şöyle devam etti:
"Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak."
Maçın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine ise Atan, "Bana göre hakem iyi maç yönetti ama klasik bazı hakemlerden kurtulamadık. Berkan'ın pozisyonunda 'sıyırdı' diyor, oyunu okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündekine yanılabiliyor. Bizde geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için bunun arkasına sığınamıyorum. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başımız dik çıkarsak seneye inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.
"88'e kadar 1-0 koruyup son bölümde gol yemek bizim için üzücü"
Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, oyun olarak kendi standartlarının altında kaldıklarını belirtti.
İlk yarının son anlarında buldukları golün, ikinci yarıda takımın enerjisini artırması gerektiğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
"Motivasyonumuzu yükseltecek bir gol attık ama 45 ile 75. dakika arasında rakibimiz ne kadar çabalasa da her hangi pozisyon vermedik, biz de pozisyon bulamadık ama daha tehlikeli ataklar yaptık. Son 15-20 dakika skoru koruma iç güdüsüyle gereğinden fazla geriye yaslandığımız bir dönem oldu. Burada Konya can havliyle beraberlik için aksiyonlar gerçekleştirdi. 88'e kadar 1-0 koruyup son bölümde gol yemek bizim için üzücü."
Savunmada stoperlerinin sakatlıkları ve cezaları olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Demirci, farklı mevkilerden oyuncuları oynatmak zorunda kaldıklarını aktardı.
Takımın iptal edilen golüne değinen Demirci, şu değerlendirmede bulundu:
"Burak hocanın bu konuda yaklaşımını biliyorsunuz hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışan bir yapısı var normal şartlarda ben de çok rahat iki pozisyon söyleyebilirdim, Jinho'nun ikinci sarıdan atılmaması... Maçın o dakikasına kadar sarı kartları çok rahat çıkaran bi hakemdi. Bir pozisyonun faul olması için çok net çekme yada rakibi çok net dağıtıyor olması lazım. Draguş'un eli Umut'un sırtına değiyor ile değmiyor arasındaydı. Hakem golü verseydi, VAR'dan hiçbir müdahale gelmezdi. O gol olsa rakibin gardını düşürürdük. Aynı hakem Beşiktaş maçında Talha'nın elmacık kemiğini kırıldığı pozisyona faul çalmamıştı. O kadar sertliğe müsade eden bu hakemin bu pozisyona da faul çalmaması gerekirdi."