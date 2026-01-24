Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,962.20
BTC/USDT
89,329.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı

Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

İlyas Gün  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Samsunspor, Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti.

70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.

90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak: "Son paslarda biraz etkili olabilseydik farklı bir sonuç alabilirdik"

Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 beralere kalan Kocaelispor'un teknik sorumlusu Volkan Kazak, "Son paslarda biraz etkili olabilseydik farklı bir sonuç alabilirdik." dedi.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın cezası nedeniyle Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta takımın başında yer alan Kazak, ligin önemli ekiplerinden biri ile mücadele ettiklerini söyledi.

Oyuncuların maçın başından sonuna kadar oyun planına sadık kaldıklarını belirten Kazak, "Maçın başında oyuncularımıza oyun disiplinine sağdık kalmalarını söylemiştik. Bunu da yaptılar. Aynı zamanda ilerleyen bölümlerinde özellikle ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar var. Belki final paslarında becerikli olabilseydik maçı lehimize çevirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Aynı zamanda Avrupa’da da bizi temsil ediyorlar. Son paslarda biraz etkili olsaydık, sonuç alabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyonlarımız vardı." ifadelerini kullandı.

Ligde artık tüm rakiplerin çok zorlu olduğunu anlatan Kazak, "Ciddi bir fikstürümüz var. Ligdeki bütün rakipler artık çok zor. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen haftaki maçta daha çok pozisyona giren bizdik. Maçın hakkı 2-1 değildi. Bugün de final paslarında etkili olabilseydik, burada farklı şeyler konuşacaktık. Bazen istediğinizi yapamıyorsunuz. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan değerlidir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İBB’ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialarla ilgili süreci çok yakından takip edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın dört bir yanından insan ülkemizde şifa arıyor
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Samsunspor, Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı

Samsunspor, Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı

Fenerbahçe ile Göztepe 60. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet