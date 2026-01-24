Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,958.60
BTC/USDT
89,543.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

En-Nesyri döndü

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.

Gözler Talisca'da

Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın yarınki mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ligde oynanan son üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, yarınki mücadelede de teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.

Ligin en golcüsü, en az gol yiyenine karşı

Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde Mert Gölü yeniden denizle birleşti
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Futbolda haftanın programı

Stanimir Stoilov, Süper Lig'de Göztepe'nin başında en fazla maça çıkan ikinci isim olacak

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet