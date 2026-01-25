Juventus Kulübü Yöneticisi Chiellini'den En-Nesyri açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını söyledi.
Ligde Napoli ile oynadıkları maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Chiellini, "Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
41 yaşındaki İtalyan futbol adamı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı." değerlendirmesinde bulundu.