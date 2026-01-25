Dolar
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Gündem

Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Bahçelievler'de polis, kovaladığı şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı

İstanbul

Yenibosna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Polisler de yaya olarak şüphelinin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında bir polis memuru, kaldırımda motosikletiyle bekleyen kuryeden yardım istedi.

Kuryenin arkasına binerek takibe devam eden polis, şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemede yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Polisin kuryenin motosikletiyle kovalamacaya devam etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

